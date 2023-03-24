Винный завод загорелся в Невском районе Петербурга

Пожар произошел на винном заводе в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге загорелось здание винного завода, расположенного в Невском районе города. Речь идет о заводе "Самтрест" на улице Новоселов. В половине девятого утра 24 марта 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в административно-складском здании. На место выехала спасательная бригада, рассказали в пресс-службе МЧС города.

- В четырехэтажном административно-складском здании, в помещении цеха площадью 300 квадратных метров происходит горение на площади 50 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На борьбу с пламенем прибыли сразу 23 человека личного состава МЧС и пять единиц спецтехники. В течение часа они смогли затушить огонь.

На данный момент сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало. Причину возгорания в здании предстоит установить специалистам.