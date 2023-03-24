Пенсионерка убила мужа-тирана сковородой по голове в Петербурге

Пенсионерка убила сковородкой мужа-тирана на юге Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионерка забила насмерть своего мужа сковородой. Трагедия произошла вечером 23 марта 2023 года в квартире дома 22 по улице Адмирала Черокова в Красносельском районе города. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В десятом часу вечера в полицию позвонили жители указанного дома и сказали, что им пожилые соседи громко кричат. Причем, слышны крики о помощи, - рассказал источник.

Спустя время на вызов приехала полиция. Участковый зашел в квартиру пожилой пары, где на кухне нашел труп 75-летнего мужчины. Там же в шоковом состоянии находилась его 76-летняя жена.

Женщина рассказала, что это она ударила несколько раз супруга по голове сковородой. Со слов пенсионерки, муж был тираном и постоянно издевался над ней и избивал.

Тело пенсионера было направлено в морг, а женщину госпитализировали в больницу из-за ухудшения состояния.