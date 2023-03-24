Мигранта задержали за изнасилование 12-летней девочки в Петербурге

Молодой мигрант полмесяца ходил в гости и насиловал малолетнюю дочь землячки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали молодого мигранта за изнасилование 12-летней девочки. 22 марта 2023 года в полицию Калининского района обратилась 37-летняя гражданка Узбекистана, которая рассказала, что ее знакомый земляк насиловал ее дочь, когда приходил к ним в гости. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Иностранка принесла заявление на своего 21-летнего земляка. По словам заявительницы, с 1 по 17 марта соотечественник, будучи у нее в гостях на улице Замшина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери, - рассказал источник.

В тот же день, когда женщина написала заявление, парень снова пришел к ней в гости. Там полиция и задержала подозреваемого. На данный момент уже возбуждено уголовное дело.

Добавим, что пострадавшую девочку отвезли в больницу для осмотра у врачей. Данных за гинекологическую патологию нет.