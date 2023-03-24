Двое полицейских пострадали в ДТП патрульного автомобиля с легковушкой в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту ДТП с участием служебного автомобиля Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге проводится проверку по факту ДТП с участием патрульного автомобиля полиции и легкового автомобиля "Киа Соренто". Авария произошла поздно вечером 23 марта 2023 года в Красносельском районе города. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В полицию поступило сообщение о побоях в доме 129 по проспекту Ветеранов. На место отправился наряд патрульно-постовой службы. Когда служебная машина с включенной сиреной и мигалками проезжала на перекрестке Брестского бульвара и Ленинского проспекта, произошло столкновение с автомобилем "Киа", за рулем которого находился 23-летний парень, - рассказали в полиции.

В результате ДТП машину полиции выкинуло на газон. Водитель и пассажир патрульной машины, сотрудники полиции 30 и 43 лет, пострадали. Также пострадал и водитель "Киа". Всех госпитализировали в больницу в удовлетворительном состоянии.

Проводятся проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.