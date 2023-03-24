Восьмиклассника жестко избила толпа из 13 подростков рядом со школой в Петербурге

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку по факту нападения на несовершеннолетнего Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мальчика жестко избила толпа подростков. Инцидент произошел недалеко от одной из школ в Красносельском районе города 22 марта 2023 года. Известно, что 13 человек напали на ученика восьмого класса. Об этом рассказали в прокуратуре.

- 22 марта недалеко от территории образовательного учреждения ученика 8 класса избила группа подростков, состоящая из 13 человек. В настоящее время ребенок госпитализирован с различными ушибами мягких тканей, - сообщили в ведомстве.

Причина нападения на школьника на данный момент неизвестна. Сейчас прокуратура организовала проверку, чтобы установить все детали инцидента, в том числе выяснить, что именно за подростки совершили нападение. Также проверка пройдет непосредственно в школе, где учатся дети.