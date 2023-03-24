Ленинградский зоопарк перейдет на летний режим работы с 25 марта

Ленинградский зоопарк продлевает режим работы с 25 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С приходом весны и удлинением светового дня Ленинградский зоопарк переходит на летний режим работы. Это значит, что зоосад Санкт-Петербурга теперь с 25 марта 2023 года будет работать каждый день дольше до 19:00 часов. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

- Световой день становится все дольше, как и время для вашего посещения. А наши милые питомцы становятся еще активнее и все чаще выглядывают на улицу, чтобы погреться на солнышке и порадовать гостей, - сообщили в зоопарке.

Так, теперь зоопарк будет работать с 10:00 до 19:00 часов, а на вход открыт до 18:00 часов. Детская контактная площадка с козочками открыта тоже каждый день с 10:00 до 17:45 часов с перерывом с 13:00 до 14:00 часов.

Помимо этого в зоопарке теперь каждый месяц будет проводиться санитарный день, в который вход для посетителей закрыт. Ближайшие даты санитарных дней: 3 апреля, 15 мая и 5 июня.