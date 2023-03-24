Буйный пассажир с кулаками напал на сотрудника таможни в Пулково. Фото: Скриншот из видео

Пассажира, напавшего на сотрудника таможни, задержали в аэропорту Петербурга. Известно, что мужчина прилетел в Пулково из Дубая. На «зеленом» коридоре его задержали. Как и других пассажиров, его попросили показать товары и наличные деньги для проверки. Но в ответ на это дебошир начал оскорблять инспекторов.

- В его багаже нашли незадекларированную валюту: сумма на 5 тысяч долларов США превысила норму, - говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы.

Когда сотрудники начали составлять документы о нарушении, мужчина продолжил нецензурно выражаться и угрожать. В конце концов он напал на инспектора и ударил его по лицу. На нарушителя возбудили уголовное дело из-за драки с таможенником. Проводятся проверки.