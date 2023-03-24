Нерпа Крошик из Петербурга отпраздновал свой седьмой день рождения

Тюлень Крошик из Петербурга отпраздновал свой седьмой день рождения. Фото: t.me/VDKSPB

Любимчику всех петербуржцев, нерпе по имени Крошик, 24 марта исполнилось семь лет. Об этом сообщила пресс-служба Водоканала.

- Он буквально рос на наших глазах. А сегодня возмужал и превратился в настоящую звезду. Мы все переживали, когда он совсем малюткой попал в специализированный Центр помощи редким видам морских млекопитающих, - рассказали сотрудники организации.

Сейчас нерпа Крошик стал уже совсем взрослым. У него появился лучший друг Шлиссик. Они вместе переехали в новый бассейн и счастливо живут как соседи. Не так давно Центр помощи редким видам морских млекопитающих отремонтировали, так что питомцам там стало еще комфортнее.

- Крошик стал символом безусловной любви человека и животного, символом неравнодушия петербуржцев, которые каждый год участвуют в спасении ластоногих, - добавили в Водоканале.