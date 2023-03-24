Бастрыкин поручил провести проверку после смерти 17-летнего подростка в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент в Ленобласти. Накануне 17-летний подросток из Всеволожска умер в своем частном доме. Предварительной причиной смерти названо отравление неизвестными веществами. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

- Тело сына обнаружили родители. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, которые способствовали преступлению, - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Глава ведомства поручил председателю регионального СК провести расследование и представить доклад о его итогах.

Напомним, в квартире погибшего подростка были найдены два вейпа, бутылка с отверстиями и пакетики с неизвестными веществами.