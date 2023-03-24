«Горэлектротранс» Петербурга закупит 22 современных ретро-трамвая до 2024 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербург до 2024 года привезут 22 технологичных ретро-трамвая. Аукцион на приобретение нового транспорта объявил «Горэлектротранс». Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- Новая поставка запланирована в три этапа: 2 вагона поступят в декабре текущего года, следующие 8 – в течение первого квартала 2024 года, еще 12 вагонов – во втором квартале 2024 года, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее среди петербуржцев провели голосование. Жители города выбрали финальный облик техники и схему раскраски. Лидером стал вариант с глубоким зеленым цветом.

Ранее сообщалось, что в прошлом году петербургский «Горэлектротранс» заключил контракты на поставку 286 троллейбусов и 192 «умных» трамваев. Новый транспорт оснащен системой помощи водителю, которая также может контролировать его состояние.