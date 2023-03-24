Агрессивная собака напала и порвала хаски в Московском районе

Агрессивный пес напал на хаски в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

У парадной дома в Московском районе тайский риджбек напал и чуть не разорвал спокойно гуляющего неподалеку хаски. О случившемся spb.kp.ru рассказала хозяйка пострадавшего пса и наша читательница. Также она приложила видеозапись с домофона.

– Мы неоднократно просили надевать на собаку намордник, держать на коротком поводке. Но наши обращения упорно игнорируются владельцами. После нападения пес гуляет как и прежде. Это прекрасно видно на фотографии от 23 марта. Случай не первый и не последний! – возмутилась женщина.

События 22 марта развивались стремительно. Агрессивный пес вылетел из подъезда и потянул за собой владелицу. Она обронила поводок-рулетку и собака ринулась на беззащитного хаски. Хозяин последнего сперва пытался увести испуганное животное от агрессора. Но тот отчаянно пытался достичь своей цели. Когда собаки уже вцепились друг в друга мужчина попытался их разнять. На видео заметно, что хозяйка бойцового риджбека не торопится разнимать уже начавшуюся драку.

В результате драки хаски получил многочисленные рваные раны и укусы. Хозяева пострадавшей собаки обратились к ветеринару и привлекли к делу соответствующие службы.