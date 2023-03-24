Платная парковка в Петроградском районе Петербурга начнется работать с 1 июля

В Петроградском районе с июля заработает платная парковка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает расширяться зона платной парковки. Так, в 2023 году в первую очередь платная стоянка появится в Петроградском районе. В апреле рабочие начнут устанавливать знаки, а после нанесут разметку. Об этом 24 марта пишет газета "Петербургский дневник".

- Всего на 141 улице установят 80 паркоматов и 1200 информационных табличек. Паркоматов мало – расчет сделан на то, что люди при оплате будут использовать смартфон, - пишет издание.

Ожидается, что в Петроградском районе платная парковка начнет работать с 1 июля. А в ноябре парковочная зона расширится еще на Васильевский и Крестовский острова.

Напомним, что зона платной парковки активно развивается с прошлого года. Сейчас она охватывает весь центр, а также часть Адмиралтейского района.