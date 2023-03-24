Петербургская Orange Group откроет апартаменты за 2,2 млрд рублей в Дубае Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский холдинг Orange Group откроет в столице Объединенных Арабских Эмиратов апарт-комплекс на 115 номеров стоимостью 30 миллионов долларов. В переводе на рубли – около 2,2 миллиардов рублей. Об этом представитель девелопера рассказала в беседе с «Коммерсантом».

– К осени объект в 15 тысяч квадратных метров переделают под сервисный апарт-комплекс. В его состав войдет коворкинг, спортивный зал, зона отдыха с кинотеатром и барбекю. Помещения рассчитаны на среднесрочное проживание. Прежде зданием владела девелоперская компания из Саудовской Аравии, – уточнили в Orange Group.

Партнер консалтинговой компании Bright Rich в Дубае Виктор Заглумин также подчеркнул, что недвижимость такого формата – удобная альтернатива классическим апартаментам, где договор аренды заключается как минимум на год и иногда возникают неудобства вроде отсутствующей мебели.