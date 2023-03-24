Центр анестезиологии и реаниматологии построят на улице Льва Толстого в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Центральном районе Петербурга построят Научно-клинический центр анестезиологии и реаниматологии. Об этом сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

- Максимальная высота здания может составить 32 метра, - говорится в заключении КГИОП.

В ведомстве сообщили, что научно-клинический центр будет расположен на улице Льва Толстого в центре Петербурга. Также планируется реконструировать корпус НИН детской онкологии-гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой и корпусов НИН хирургии и неотложной медицины.

Напомним, в Петербурге запустят экспериментальный проект школьной столовой нового формата. Он будет действовать на базе школы №372.