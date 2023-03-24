Человек пострадал в квартирном пожаре на Дачном переулке в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Человек пострадал в квартирном пожаре в Кировском районе Северной столицы. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Дачном переулке поступило около четырех часов вечера. На место происшествия сразу отправились 15 спасателей и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место пожарные установили, что в трехкомнатной квартире загорелась комната. Огонь охватил участок площадью один квадратный метр. Примерно через полчаса спасатели справились с пламенем, пожар был ликвидирован.

В происшествии пострадал один человек, его госпитализировали в больницу. Причины и обстоятельства возгорания будут устанавливать пожарные.