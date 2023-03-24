Желтый уровень опасности будет действовать в Петербурге 25 марта из-за ветра

Порывы достигнут 18 метров в секунду Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Желтый уровень опасности объявлен в Петербурге из-за погодных условий. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

- Желтый уровень будет действовать на территории Северной столицы с 10 утра до 18 часов вечера 25 марта. Он объявлен из-за сильного ветра, - говорится в сообщении ведомства.

Там же пояснили, что желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Правительство Петербурга попросило водителей и пешеходов проявлять особую осторожность из-за условий на улице.

Напомним, МЧС предупредило о сильном ветре в субботу. По информации чрезвычайного ведомства, порывы могут достигнуть 18 метров в секунду.