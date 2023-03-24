СК проводит проверку после жесткого избиения 8-классника толпой сверстников в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Петербурга проводит проверку после жесткого избиения 14-летнего мальчика. Известно, что ребенка избили сверстники около школы. 22 марта он попал в больницу. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу.

- Все произошло около школы на улице Маршала Захарова. Врачи осмотрели ребенка, и после этого отпустили домой в удовлетворительном состоянии, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи проводят мероприятия, которые необходимы для того, чтобы установить все обстоятельства случившегося. После этого сотрудники правоохранительных органов примут процессуальное решение.

Известно, что на мальчика напали 13 человек. Сам ребенок учится в 8 классе. После драки он получил ушибы мягких тканей.