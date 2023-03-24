Вестибюль «Сенной площади» закроют на два дня в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

25 и 26 марта вестибюль станции метро «Сенная площадь» закроют из-за капитального ремонта эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

– 25 и 26 марта вестибюль закроют для входа и выхода. Пассажиры могут воспользоваться соседними станциями «Садовая» и «Спасская», Просим заранее планировать маршрут поездок, – напомнили в пресс-службе.

Напомним, что с 4 марта на 11-месячный ремонт закрыли станцию «Ладожская». Для удобства пассажиров власти Петербурга усилили маршрут наземного транспорта. Закрытая на реконструкцию «Чернышевской» недоступна для жителей города на неопределенное количество времени.

Кроме того, улучшить решили и состояние станций «Спортивная», «Проспект большевиков», вестибюлей «Политехнической» и «Пионерской». К счастью петербуржцев, здесь ремонтные работы пройдут без закрытия метро, а лишь с временными ограничениями.