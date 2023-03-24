Шестеро детей пропали в Петербурге за минувшие сутки

Детей ищут полицейские Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувшие сутки в Петербурге пропали шестеро детей. Все они уже сбегали из дома и поэтому стоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Об этом пишет «Мойка 78».

- Из социального реабилитационного центра для детей в Василеостровском районе накануне утром ушла 14-летняя школьница, но до сих пор не вернулась, - сообщает издание об одном из случаев пропажи детей.

17-летний студент и 16-летняя девятиклассница тоже убежали из социального учреждения в Выборгском районе. Теперь их ищут полицейские и сотрудники центра содействия семейному воспитанию.

В Красногвардейском районе пропали 14-летний семиклассник и 13-летняя школьница. Они ушли из дома и не вернулись. В полицию обратились родители.

15-летнего подростка с судимостью с 21 марта ищут в Красносельском районе. А в Приморском районе пропал 13-летний мальчик. В полицию 23 марта обратилась его мать.