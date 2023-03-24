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НовостиПроисшествия24 марта 2023 16:05

Главного таможенного инспектора Балтийской таможни арестовали по делу о взятке

По версии следствия, сотрудница получила более 160 тысяч рублей
Элеонора КУРЮМОВА
Главного таможенного инспектора Балтийской таможни арестовали по делу о взятке

Главного таможенного инспектора Балтийской таможни арестовали по делу о взятке

Фото: Олег ЗОЛОТО

Главного инспектора отдела таможенного оформления и контроля Балтийского таможенного поста обвинили в получение взятки и арестовали до 22 мая. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Установлено, что главный инспектор, договорившись с собственной дочерью, осуществляла коррупционные схемы, – говорится в сообщении пресс-службы.

Посредником в нечестных делах матери выступила дочь инспектора. Она получала деньги от различных компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Неоднократно на счет девушки поступали суммы равные 43, 56 и 62 тысячам рублей.

После деньги передавались в руки инспектора. Она, в свою очередь, распределяла наличку между другими коррупционерами в Северо-Западном таможенном управлении. За вознаграждение преступники ускоряли растаможивание товаров от сотрудничавших с инспектором организаций.