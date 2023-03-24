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НовостиОбщество24 марта 2023 16:53

«Балтийский морской центр» в Петербурге хотят продать за 1,25 млрд рублей

Продают БЦ из-за снижения грузооборота порта в Петербурге
Элеонора КУРЮМОВА
«Балтийский морской центр» собираются выставить на продажу за 1,25 миллиарда рублей. Фото: google.com/maps

«Балтийский морской центр» собираются выставить на продажу за 1,25 миллиарда рублей. Фото: google.com/maps

В интернете появились объявления о продаже бизнес-центра, расположенного на Межевом канале. Арендодатель помещения и представитель ООО «БМЦ Инвест» Евгений Близнюков подтвердил поиск покупателя. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

БМЦ «Инвест», к которому относится БЦ, принадлежит Евгению Близнюкову с конца прошлого года. Именно он единственный учредитель компании, занимающейся на дноуглубительных работах.

– Бизнес-центр вообще не пустует. Среди арендаторов много компаний, связанных с портовой деятельностью. Но из-за снижения грузооборота петербургского порта подобные компании проводят реструктуризацию и освобождают часть офисов, – комментирует хозяин центра.

К слову, генеральный директор консалтинговой компании «Интекон» Игорь Лучков считает, что при отсутствии подводных камней, ожидаемая продавцом цена адекватная.