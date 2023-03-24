Минкультуры не подтвердило назначение Маниловой директором Русского музея

Минкультуры не смогли подтвердить назначение Анны Маниловой на должность директора Русского музея. Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство культуры РФ опровергло информацию об уходе Анны Маниловой с поста замминистра ради должности директора Русского музея. Об этом сообщает ТАСС.

- Не подтверждаем, - прокомментировали в пресс-службе Минкульта.

Предположительно, поводом для дискуссий стал переход Владимира Гусева с должности гендиректор на позицию президента музея в феврале этого года. В учреждении рассказали, что он лично обратился в Минкультуры с просьбой завершить свой трудовой контракт. Временно исполняет обязанности директора заместитель по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Добавим, что никакой официальной информации об уходе статс-секретаря и замминистра культуры РФ с должности на 24 марта нет.