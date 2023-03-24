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НовостиЗвезды24 марта 2023 17:34

Минкультуры не подтвердило назначение Маниловой директором Русского музея

Временно исполняет обязанности директора музея Анна Цветкова
Элеонора КУРЮМОВА
Минкультуры не смогли подтвердить назначение Анны Маниловой на должность директора Русского музея.

Минкультуры не смогли подтвердить назначение Анны Маниловой на должность директора Русского музея.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство культуры РФ опровергло информацию об уходе Анны Маниловой с поста замминистра ради должности директора Русского музея. Об этом сообщает ТАСС.

- Не подтверждаем, - прокомментировали в пресс-службе Минкульта.

Предположительно, поводом для дискуссий стал переход Владимира Гусева с должности гендиректор на позицию президента музея в феврале этого года. В учреждении рассказали, что он лично обратился в Минкультуры с просьбой завершить свой трудовой контракт. Временно исполняет обязанности директора заместитель по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Добавим, что никакой официальной информации об уходе статс-секретаря и замминистра культуры РФ с должности на 24 марта нет.