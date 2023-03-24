Мужчина попал в полынью на Ладожском озере в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

В Новой Ладоге спасатели помогли мужчине, которые попали в полынью. Сообщение об этом 24 марта появилось в телеграмм-канале поисково-спасательной службы Ленинградской области.

- Мужчина попал в полынью на акватории Ладожского озера. Спасатели обнаружили пострадавшего, доставили на берег и передали родственникам, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Сейчас с мужчиной все хорошо. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, 23 марта на Ладожском озере с отколовшейся льдины спасали рыбака. Мужчина оказался совсем один, и ему потребовалось помощь специалистов.