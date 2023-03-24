Одинокую собаку спасли с отколовшейся льдины на Финском заливе в Петербурге. Фото: Скриншот из видео

Одинокая собака оказалась на льдине в акватории Финского залива. Ее заметили очевидцы и вызвали спасателей. Все происходило около яхт-клуба «Балтиец». Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Прибывшие к месту сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга извлекли ее из полыньи и доставили животное на спасательную станцию, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Позже выяснилось, что несчастную собачку зовут Бонита. На ее ошейнике был указан номер телефона хозяев. Они сразу приехали за своим любимым питомцем. Было заметно, что хозяева сильно перепугались за животное. Теперь они воссоединились. Собака вернулась домой, и ее жизни ничего не угрожает.

Спасатели в очередной раз напомнили, что выходить на лед весной очень опасно.