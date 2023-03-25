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НовостиОбщество25 марта 2023 7:12

Сотрудники ГИБДД Петербурга провели урок дорожной безопасности для детей из Мариуполя

117 ребят приехали в Северную столицу на весенние каникулы
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
На память ребятам вручили небольшие сувениры ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На память ребятам вручили небольшие сувениры ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

24 марта сотрудники Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели урок дорожной безопасности для детей из Мариуполя. Больше сотни ребят приехали в Северную столицу на весенние каникулы. К ним в лагерь и приехали познакомиться местные стражи порядка на дорогах.

- Для ребят организовали сразу несколько учебных площадок. Школьники учились изготавливать светоотражающие элементы, запоминали дорожные знаками, смотрели учебные фильмы по безопасности дорожного движения и изучали функции патрульного автомобиля, фотографировались с ним, - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

С собой в Мариуполь дети увезли не только новые полезные знания и яркие впечатления, но и небольшие памятные сувениры от стражей порядка.