Семью «теневых банкиров» задержали в Петербурге

На семье числилось порядка 70 фиктивных фирм ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО

Трех «теневых банкиров» задержали сотрудники экономической полиции Петербурга. Организатором криминальной схемы оказался 53-летний житель Приморского района. В свой «бизнес» он втянул двух сестер, 38 и 47 лет, и 44-летнего брата. Женщины вели бухгалтерию, а мужчина обналичивал деньги через разные банки. За 3,5 года они заработали больше 44 миллионов рублей.

- Денежные средства своих клиентов они привлекали на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. Дальше по желанию клиента под видом оплаты за осуществление мнимых сделок деньги обналичивали, оставляя себе вознаграждение в виде 16,5 процентов суммы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Таких фиктивных организаций у семьи было порядка 70. Во время обыска у них нашли целый пакет печатей, а также больше 3 миллионов рублей, 37 тысяч евро и 53 тысячи долларов. От улик теневые банкиры попытались избавиться, выбросив их в окно, но не вышло. Организатор и две подельницы теперь находятся в СИЗО, а курьер под подпиской о невыезде.