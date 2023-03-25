Пенсионера, насмерть сбившего женщину на тротуаре в Петербурге, отпустили под подписку о невыезде

78-летнего пенсионера, сбившего двух пешеходов на тротуаре в Петербурге 2 марта, отпустили под подписку о невыезде. Мужчина находился за рулем «Ниссана Мурано», припаркованного у дома на Гражданском проспекте, когда перепутал передачи в автомобиле и выехал на тротуар. Под колесами оказались сразу две женщины. Одна из них, 85-летняя пенсионерка, скончалась на месте. Также были повреждены две стоящие рядом машины.

- По факту аварии было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного поведения, по неосторожности повлекшее смерть человека. Расследование было завершено. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Теперь дело направлено в суд. По данной статье обвиняемому может грозить до 5 лет лишения свободы.