Парк Монрепо закроют на просушку на две недели с 17 апреля

Просушка парка займет две недели Фото: Олег ЗОЛОТО

Знаменитый парк Монрепо в Выборге на две недели станет недоступен для туристов. Объявили даты его весенней просушки. Об этом сообщили в официальных соцсетях музея-заповедника.

- В течение двух недель музей-заповедник будет закрыт для индивидуального посещения. С 17 по 30 апреля, - отметили на странице парка.

В Петербурге парки начали сушить чуть раньше. Растаявший снег превратил тропинки в непроходимые реки, а газоны в грязное месиво, но вскоре все приведут в порядок. Так, уже закрыт на просушку Шуваловский парк, который частично затопило из-за разлива реки Старожиловки.