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НовостиПроисшествия25 марта 2023 13:02

Пьяный автомобилист выстрелил в прохожую с ребенком в Петербурге

Мужчину уже задержала полиция
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Пьяный автомобилист устроил скандал во дворе одного из домов на Российском проспекте вечером 24 марта. Мужчина поругался со случайной прохожей, но одними лишь словами не обошлось. В дело пошло оружие, точнее, аэрозольный пистолет, который автомобилист достал, выстрелив в прохожую. Женщина не пострадала, но, судя по предоставленной ею видеозаписи, рядом с ней был перепуганный от происходящего ребенок.

- Мужчина произвел выстрел в сторону заявительницы и скрылся с места происшествия. Ночью 25 марта по подозрению в совершении данного преступления был задержан 32-летний гражданин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Аэрозольный пистолет у него изъяли. Вместо этого выдали протокол об административном правонарушении - он был в наркотическом опьянении. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается.