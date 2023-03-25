Пьяный автомобилист выстрелил в прохожую с ребенком в Петербурге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Пьяный автомобилист устроил скандал во дворе одного из домов на Российском проспекте вечером 24 марта. Мужчина поругался со случайной прохожей, но одними лишь словами не обошлось. В дело пошло оружие, точнее, аэрозольный пистолет, который автомобилист достал, выстрелив в прохожую. Женщина не пострадала, но, судя по предоставленной ею видеозаписи, рядом с ней был перепуганный от происходящего ребенок.

- Мужчина произвел выстрел в сторону заявительницы и скрылся с места происшествия. Ночью 25 марта по подозрению в совершении данного преступления был задержан 32-летний гражданин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Аэрозольный пистолет у него изъяли. Вместо этого выдали протокол об административном правонарушении - он был в наркотическом опьянении. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается.