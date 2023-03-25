Автомобилист на скорости снес двух школьников на пешеходном переходе в Петербурге

Оба мальчика попали под колеса ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО

Двух 11-летних школьников сбили на пешеходном переходе на Лермонтовском проспекте в Петербурге днем 24 марта. На записях с камер видно, как мальчики начинают перебегать дорогу. Первая машина останавливается, а вторая на скорости влетает в детей. Обоих от удара отбросило на пару метров.

- В результате ДТП подростки в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

За рулем машины был 38-летний мужчина, который за последние два года 89 раз привлекался к административной ответственности. Теперь ему грозит и уголовная. Дело возбуждено за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Мужчина уже задержан.