Спасатели переправили на берег 7 рыбаков, рядом с которыми треснул лед на Финском заливе

Всех рыбаков благополучно доставили на берег ФОТО: пресс-служба МЧС Петербурга

Семь рыбаков оказались в западне на Финском заливе 25 марта. Рядом с ними во льду образовалась трещина, пришлось обращаться за помощью к спасателям. Те благополучно доставили их на берег. На их счету это был далеко не единственный случай за день.

- Еще двоих человек спасатели перевезли через промоину в Петродворцовом районе. Еще 10 человек были замечены на льду при мониторинге ледовой обстановки Финского залива в Красносельском районе. После беседы со спасателями они покинули лед самостоятельно, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

В МЧС также напомнили, что выход на лед в это время года запрещен и может быть очень опасен. С начала текущего года прогулки по льду уже дважды обернулись летальным исходом для экстремалов.