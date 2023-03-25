Сезон корюшки в Петербурге перенесли на апрель из-за холодов

Цены на корюшку обещают удерживать в районе 300 рублей за килограмм Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сезон корюшки с этом году в Петербурге задерживается из-за холодов. Рыбные ярмарки должны были появиться в городе уже с 20 марта, но у погоды свои планы. Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговли Петербурга.

- На сегодняшний день погодные условия не позволяют начать вылов рыбы раньше апреля, - сообщили в ведомстве.

В 2023 году для торговли корюшкой в городе определены 13 мест. Все они будут предоставляться на льготной основе, поэтому стоимость рыбы обещают держать в приделах 300 рублей за килограмм.