Циклон «Хилмар» принесет в Петербург дожди 26 марта

В городе пройдет дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург в воскресенье, 26 марта, будет находиться под влиянием циклона «Хилмар». Поэтому на погоду в городе будет влиять атмосферный фронт, связанный с этим циклоном. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня территория северо-западных и центральных районов Европейской России будет находиться под влиянием североатлантического циклона «Хилмар», - говорится в сообщении синоптика.

В Северной столице ожидаются дожди, а температура воздуха будет колебаться от четырех до шести градусов со знаком плюс. Северо-восточный ветер подует со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление опустится ниже нормы.