Аэропорт Пулково перешел на весенне-летний режим работы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аэропорт Пулково переходит на весенне-летний режим работы с 26 марта. Сейчас специалисты проверяют состояние покрытий взлетно-посадочных полос, перронов и мест стоянки воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

- Весенне-летний сезон характеризуется увеличением пассажиропотока и количества взлетно-посадочных операций. Ежегодная подготовка к летнему периоду нужна для обеспечения безопасности полетов и бесперебойной работы всех служб аэропорта, - говорится в сообщении.

Летом в аэропорту будут трудиться 170 единиц специальной техники и средств механизации. Обслуживать перроны и наземное обеспечение полетов предстоит 120 машинам. В Пулково особое внимание уделяют обучению сотрудников. Работники участвуют в тренировках аварийно-спасательной команды. Сейчас сезонную подготовку проходят 400 водителей.