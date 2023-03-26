Деревья в Петербурге будут защищать от строителей двухметровыми щитами

Деревья будут защищать щитами на время дорожных работ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Деревья в Петербурге будут укрывать щитами во время проведения строительных и дорожных работ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Смольного 24 марта. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

- Необходимо ограждать деревья, которые находятся на территории производства работ, сплошными щитами высотой не менее двух метров, - говорится в документе.

Щиты будут устанавливать треугольником на расстоянии не менее полуметра от стволов деревьев. А вокруг треугольников появятся деревянные настилы. Также во время асфальтирования дорог вокруг деревьев будут оставлять свободные пространства диаметром не менее двух метров.

Во время проведения строительных и дорожных работ специалисты должны будут обращать внимание на состояние корневой системы деревьев. Повреждать корни растений теперь запрещено.