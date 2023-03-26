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НовостиОбщество26 марта 2023 7:00

Деревья в Петербурге будут защищать от строителей двухметровыми щитами

Постановление Смольного проходит антикоррупционную экспертизу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Деревья будут защищать щитами на время дорожных работ

Деревья будут защищать щитами на время дорожных работ

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Деревья в Петербурге будут укрывать щитами во время проведения строительных и дорожных работ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Смольного 24 марта. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

- Необходимо ограждать деревья, которые находятся на территории производства работ, сплошными щитами высотой не менее двух метров, - говорится в документе.

Щиты будут устанавливать треугольником на расстоянии не менее полуметра от стволов деревьев. А вокруг треугольников появятся деревянные настилы. Также во время асфальтирования дорог вокруг деревьев будут оставлять свободные пространства диаметром не менее двух метров.

Во время проведения строительных и дорожных работ специалисты должны будут обращать внимание на состояние корневой системы деревьев. Повреждать корни растений теперь запрещено.