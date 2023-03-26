Сауна загорелась на улице Новоселов в Петербурге

Пожарные тушили сауну Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сауна загорелась в Невском районе Северной столицы утром 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на улице Новоселов поступило около девяти часов утра. В здании «Правобережные бани» вспыхнула сауна, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место пожарные установили, что площадь возгорания составляет восемь квадратных метров. Спасатели принялись тушить огонь. Справиться с пламенем удалось через 45 минут.

По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал. Пожар тушили 23 спасателя и пять машин. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить дознавателям.