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НовостиПроисшествия26 марта 2023 7:09

Сауна загорелась на улице Новоселов в Петербурге

Пожарные тушили помещение 45 минут
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пожарные тушили сауну

Пожарные тушили сауну

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сауна загорелась в Невском районе Северной столицы утром 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на улице Новоселов поступило около девяти часов утра. В здании «Правобережные бани» вспыхнула сауна, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место пожарные установили, что площадь возгорания составляет восемь квадратных метров. Спасатели принялись тушить огонь. Справиться с пламенем удалось через 45 минут.

По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал. Пожар тушили 23 спасателя и пять машин. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить дознавателям.