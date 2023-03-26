Пять человек заблудились в лесу Ленобласти за минувшие сутки

Пять человек заблудились в лесу. Фото: t.me/acclenobl

Пять человек заблудились в лесу около Тосно вечером в субботу, 25 марта. Им понадобилась помощь спасателей. Об инциденте сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Ленинградской области в своем телеграмм-канале.

- Пострадавших нашли волонтеры поисково-спасательного отряда «Экстремум», - говорится в сообщении.

Специалисты нашли пропавшую компанию из пяти человек. Их всех вывели из лесного массива и передали медицинским работником. Сейчас жизни и здоровью потерявшихся жителей Ленобласти ничего не угрожает. Они без происшествий вернулись домой.