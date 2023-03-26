Полиция показала видео, где неадекватный петербуржец стреляет в женщину с ребенком

На мужчину возбудили уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция показала видео, на котором петербуржец оскорблял женщину и выстрелил в ее сторону. С женщиной рядом был ее ребенок. Об этом ранее сообщала пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Инцидент произошел 25 марта в Невском районе на Российском проспекте. Водитель автомобиля «Хавал Ф7Х» вел себя неадекватно. Ранее он уже был судим. Его задержали на улице Дыбенко. Возбуждено уголовное дело, - говорится в сообщении ведомства.

У мужчины изъяли аэрозольное устройство «Пионер». По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Полицейские продолжают выяснять обстоятельства случившегося.