Похороны бойца спецоперации, которого до смерти забил охранник клуба, прошли в Гатчине

Мужчина умер из-за полученных травм. Фото: предоставлено "КП"

В Гатчинском районе Ленобласти простились с военнослужащим, погибшим из-за драки в ночном клубе. Мужчина вернулся со спецоперации и пришел в ночное заведение с женой и другими родственниками, чтобы отметить день рождения мамы. После жесткой драки с охранником Алексей Лымарь попал в больницу.

- Отпевание состоялось 24 марта в Покровском соборе, - подтвердила spb.kp.ru родная сестра бойца.

Напомним, жесткая драка произошла 22 февраля в Гатчине на Красной улице. Через сутки после этого мужчина попал в больницу и впал в кому. Врачи диагностировали у него переломы лицевых костей, челюсти, контузию и разрыв пищевода. Причиной смерти считается инсульт, который случился у Алексея в больнице.

Было возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают расследование.