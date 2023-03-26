Экс-главу сельского поселения Ленобласти будут судить по делу о махинациях с земельными участками

Уголовное дело направлено в суд Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области будут судить бывшего главу администрации сельского поселения Всеволожского района. Его обвиняют в махинациях с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 4 участников организованной группы, которые обвиняются в хищении земельных участков, находящихся в собственности государства, - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, с 2014 по 2020 год подозреваемые подделывали постановления от имени главы Бугровской волости о предоставлении земельных участков в собственность граждан. А дальше юристы регистрировали эту недвижимость на подставных людей.

Потом участки продавали, покупатели не знали о том, что земля изначально была получена незаконным способом. Таким способом проданы 28 земельных участков общей стоимостью 133 миллиона рублей.

По делу задержаны бывший глава администрации Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области, специалист по землеустройству и двое юристов, специализирующихся на сделках с недвижимостью. Уголовное дело направлено в суд.