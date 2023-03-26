Женщина-водитель погибла в ДТП в Ленобласти, пытаясь скрыться от полицейских. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Женщина-водитель пыталась скрыться от инспекторов ДПС и погибла, вылетев с дороги. Все произошло рано утром 26 марта в Петербурге. Сначала по вине автоледи произошло ДТП во дворе дома. Тогда водитель решила уехать с места происшествия и смогла оторваться от полицейской машины.

- После этого в полицию поступило сообщение, что на автодороге из Свердлово в Петербург «Форд Фокус» улетел в кювет и врезался в фонарный столб, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Жительница Волховского района Ленобласти не справилась с управлением и на большой скорости вылетела с дороги. Женщина погибла. Судя по фотографиям, от автомобиля почти ничего не осталось. Полицейские проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.