Петербуржец провалился под лед Невы

Парня отвезли в Елизаветинскую больницу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге 24-летний парень провалился под лед. Все произошло в Приморском районе вечером 25 марта. К счастью, петербуржец остался жив. С признаками утопления в пресной воде его доставили в Елизаветинскую больницу.

- Парня забрали с берега Невы напротив улицы Савушкина, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

В медицинском учреждении рассказали, что парень нахлебался ледяной воды, но в целом его здоровью больше ничего не угрожает. Пострадавшему оказали помощь и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Напомним, в ночь на 26 марта спасатели вывели из леса Ленобласти компанию из пятерых человек. Как выяснилось, местные жители заблудились. К счастью, все закончилось благополучно.