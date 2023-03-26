Суд арестовал петербуржца, выстрелившего в женщину с ребенком Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Невский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения мужчине, который стрелял в женщину с ребенком на Российском проспекте. Напомним, дебошир достал аэрозольное устройство «Пионер» и направил его в сторону прохожих. Инцидент произошел 24 марта.

- 25 марта мужчину задержали. Обвинение ему еще не предъявляли. Адвокат просил для петербуржца домашний арест или запрет определенных действий. В качестве аргумента он сообщил, что подозреваемый к преступлению непричастен, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов.

Суд отправил мужчину в следственный изолятор, где он пробудет, как минимум, до 24 мая.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Полиция опубликовала видео на котором видно, как неадекватный петербуржец один раз выстрелил в сторону женщины, рядом с которой находился ребенок.