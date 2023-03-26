Елена Кальницкая официально покинула должность директора музея «Петергоф» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Елена Кальницкая ушла с должности директора государственного музея-заповедника «Петергоф». На официальном сайте музея сообщается, что эти обязанности временно исполняет Роман Ковриков. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Петергофа.

- У Елены Кальницкой контракт закончился почти год назад, 6 сентября 2022 года. Сейчас эту должность временно занимает Роман Валерьевич, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе ГМЗ «Петергоф».

К слову, в день окончания контракта Елена Кальникая отмечала свой юбилей, ей исполнилось 70 лет. В Петергофе она работала с 2009 года. За 13 лет она многое сделала для развития музея-заповедника.

- Под ее руководством были проведены колоссальные реставрационные работы парковых ансамблей, дворцов, музеев, фонтанов. Она выступила инициатором создания и обновления более 20 музеев, - говорится на официальном сайте музея.