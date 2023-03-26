Два автомобиля проехались по пешеходу на Невском проспекте в Петербурге

Мужчина погиб от полученных травм Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге мужчину переехали два автомобиля. Пешеход погиб на месте. Жуткое ДТП произошло ранним утром 25 марта на углу Невского и Литейного проспектов. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Сначала мужчину сбил каршеринг «Хендай Солярис», за рулем которого находился 23-летний парень. После этого 22-летняя девушка на «Мерседесе» повторно наехала на пострадавшего, - говорится в сообщении.

Известно, что пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Его личность устанавливается. Водители ранее не привлекались к ответственности за нарушение ПДД. Полицейские установят все обстоятельства произошедшего.