Зима вернулась в Петербург 27 марта

Холодная погода вернулась в Петербург 27 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Как бы ни было грустно, но зима снова пришла в Санкт-Петербург. В понедельник, 27 марта 2023 года, в Северной столице будет холодно и снежно, поэтому зимние куртки стоит снова достать, если кто-то успел уже их спрятать в шкаф. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется под влиянием холодной части циклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, временами осадки в виде снега и мокрого снега, местами гололедица, - рассказал синоптик.

Днем температура воздуха в Петербурге будет всего лишь от нуля до плюс 2 градусов, по Ленинградской области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер сохранится северо-восточный 5-10 метров в секунду.

В ночь на вторник гололед и заморозки. Днем 28 марта снова мокрый снег с дождем, а днем около 2-4 градусов тепла.