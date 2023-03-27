Уголовное дело возбудили на рецидивиста, задушившего жителя Петербурга веревкой на глазах его жены

Уголовное дело возбудили на рецидивиста, задушившего жителя Петербурга веревкой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело после трагического застолья на Большой Пушкаркой улице в Петроградском районе. Там во время застолья двое мужчин задушили веревкой третьего приятеля. Все это происходило на глазах жены погибшего. Но как отмечают в комитете, задержан лишь один мужчина. Об этом в ведомстве сообщили 26 марта 2023 года.

- Задержанный 43-летний мужчина подозревается в том, что 25 марта в квартире одного из домов в Петроградском районе совместно с соучастником в ходе ссоры жестоко избил потерпевшего, который скончался на месте происшествия, - рассказали в комитете.

По факту сейчас возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть. Следователи проводят проверку, также решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.