Прокуратура начала проверку из-за тонущего ресторана «Серебряный кит» на Неве в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Утром 27 марта 2023 года стало известно, что скандальный плавучий ресторан "Серебряный кит", который пришвартован на Неве на проспекте Обуховской Обороны, начал тонуть. Судно накренилось и частично ушло под воду. В связи с этим транспортная прокуратура начала проверку.

- Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту происшествия с плавучим объектом «Серебряный кит» на реке Неве в Санкт-Петербурге, - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. По всей видимости, на судне давно не было людей. Еще в сентябре 2022 года корабль был выставлен на продажу за 35 миллионов рублей, но сделка так и не состоялась. Какой будет дальнейшая судьба ресторана, пока неизвестно.