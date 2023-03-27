Карманника из «Музея пыток» задержали в Петербурге

Сотрудниками полиции задержан карманник-рецидивист орудовавший в «Музее пыток» в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге задержали карманника, который орудовал в "Музее пыток". 23 марта 2023 года в полицию Центрального района обратилась женщина. Она пожаловалась, что у ее дочери украли телефон, пока та была в музее. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Женщина пояснила, что около 17:21 часов, пока ее дочь была в музее на Невском проспекте, кто-то вытащил из ее кармана телефон стоимостью в более чем 110 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Уже на следующий день в 19:30 часов подозреваемый карманник был задержан у дома 35 по Невскому проспекту. Им оказался 60-летний ранее судимый уроженец одной из южных стран.

Мужчина попался в тот момент, когда совершал очередную кражу. Его заметили на видео с камер наблюдения в музее. Известно, что ранее он много раз был судим за кражи.