Более 100 новых торговых точек открылось в центре Петербурга за год

С апреля 2022 года в центре Петербурга открылось 108 новых торговых точек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга за год открылось более 100 новых торговых точек. Это магазины одежды, кафе и рестораны. Речь идет о пяти главных торговых магистралях города: Невский и Старо-Невский проспекты, Большая Конюшенная улица, улица Рубинштейна, а также Большой проспект Петроградской стороны.

- С апреля 2022 года по март 2023 открылось 108 новых торговых точек, в том числе 30 магазинов одежды и 46 заведений общепита. Но и количество закрытий за последние 12 месяцев тоже снизилось: 93 закрытия вместо 115 в 2021 году, - рассказали в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers.

В основном новые магазины - это российские бренды, которые пришли на замену иностранным, ушедшим после февраля 2022 года. Отмечается, что многие компании стали арендовать помещения совместно, например салон связи и кофейня или табачные киоски с другими ритейлерами.

Напомним, что у станции метро "Петроградская", в здании, где ранее располагался Uniqlo, собирается открыться магазин Gloria Jeans.